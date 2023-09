Roma: prosegue la riqualificazione di Villa Ada, investimenti per 14,3 milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’area del cantiere per il restauro della chiesetta, il sopralluogo ha riguardato gli interventi di rifacimento della pavimentazione del piazzale antistante l’Ambasciata d’Egitto dove sono state rifatte le bordature in tufo delle aiuole e dei viali. La visita è poi proseguita ai lavori, pressoché conclusi, di manutenzione dei due viali laterali nella valle della sughereta, Viale Scholl e Viale Ferrari. L’opera è stata finanziata con circa 150 mila euro su fondi Pnrr con cui sono stati eseguiti interventi di bonifica vegetazionale e di ingegneria naturalistica per prevenire l’erosione della pavimentazione, che è stata completamente rifatta. È stato visitato, inoltre, il cantiere finanziato con 590 mila euro di fondi comunali ed è previsto il rifacimento del viale centrale in sampietrini che costituisce il principale asse di collegamento tra le due parti della villa. (segue) (Rer)