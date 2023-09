Roma: prosegue la riqualificazione di Villa Ada, investimenti per 14,3 milioni di euro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In programma anche la realizzazione di opere di ingegneria naturalistica per frenare la convergenza delle acque nella valle. E la costruzione di una fogna che porta l’acqua nel canale sottostante, oltre che il rifacimento del percorso in sampietrini. L'obiettivo dell'amministrazione capitolina è terminare le opere di riqualificazione di Villa Ada, incluso il restauro della chiesetta del Divino Amore, entro il Giubileo del 2025. "Stiamo lavorando a un intervento consistente con fondi comunali e con fondi del Pnrr. Sono stati investiti oltre 14 milioni di euro, che serviranno a mettere a sistema tutti gli interventi e la riqualificazione totale della villa - ha detto Alfonsi -. Questi interventi si muovono su due grandi filoni. Da una parte il vegetazionale, la sistemazione delle parti idrauliche per evitare frane, dissesti o allagamenti. Poi la ripiantumazione di quello che si è perso nel tempo e il reincremento delle piante - ha proseguito -. Insieme a questo la volontà è garantire l’accessibilità alla villa a tutte e a tutti e soprattutto alle persone con disabilità. E a coloro che hanno genitori in carrozzine”. (segue) (Rer)