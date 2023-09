Roma: prosegue la riqualificazione di Villa Ada, investimenti per 14,3 milioni di euro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto include anche il recupero degli edifici storici “che da troppi anni sono abbandonati e soprattutto non utilizzati. Si tratta di beni comuni che sono deteriorati - ha aggiunto l’assessora -. Oggi abbiamo visto il recupero della chiesetta all’entrata di via Salaria. Nel 2003 era stato fatto un atto di giunta capitolina per farlo diventare un luogo di celebrazioni laiche. E ora manca il restauro e poi verrà restituito alla cittadinanza. Il Casale della Finanziera diventerà invece una ludoteca per bambini - ha spiegato Alfonsi -. E quello delle Cavalle madri sarà adibito a sala lettura, sala di co-working con coffee house. L’obiettivo è far vivere le ville anche nelle giornate normali e non solo nei giorni festiv. Ci auguriamo che i pellegrini che giungeranno a Roma in occasione del Giubileo possano fruire di Villa Ada”, ha concluso. Al sopralluogo ha preso parte anche la presidente del Municipio Roma II, Francesca Del Bello. (Rer)