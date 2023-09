Romania: il governo ha approvato nuovi investimenti nel Porto di Costanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Bucarest ha adottato una serie di decisioni miranti a nuovi investimenti nel porto di Costanza. Come ha riferito il ministero dei Trasporti, la prima riguarda l’approvazione del Piano generale delle infrastrutture stradali e di accesso al porto, che necessitano di essere ampliate, modernizzate e ripristinate. Il piano include un sistema di trasporto intelligente per la gestione del traffico e l'espansione dell’area portuale. La durata dell'investimento è di 36 mesi (otto per il progetto tecnico e 28 di esecuzione). Il governo ha approvato anche l’ammodernamento e ampliamento delle infrastrutture di approvvigionamento idrico e fognario nel porto di Costanza. In questo secondo caso la durata dell’investimento è di 32 mesi. Infine, l’esecutivo ha adottato il piano della fase due di ammodernamento delle infrastrutture di distribuzione elettrica nel porto. La durata dell'investimento è di 36 mesi. (Rob)