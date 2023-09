Caivano: De Luca boccia blitz e nomina commissario straordinario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca promuove “l’attenzione del governo a Caivano” ma boccia il ricorso a operazioni ad "alto impatto" e la scelta del commissario straordinario per la riqualificazione di Caivano. “Va bene l’attenzione mostrata dal governo. Non mi convince l’operazione del blitz. Ho detto al presidente del Consiglio che abbiamo bisogno di iniziative stabili. Se andiamo con 400 uomini e poi ce ne andiamo non abbiamo risolto nulla. Preferisco un raddoppio dei carabinieri di Caivano, passare a 300 carabinieri ma così che possano girare”, ha commentato a margine del Consiglio regionale. “Non mi convincono – ha aggiunto – le nomine di commissari”. (Ren)