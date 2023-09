Indo-Pacifico: Filippine, da Pechino comportamento aggressivo e illegale nel Mar Cinese Meridionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Filippine condannano il comportamento “illegale, aggressivo e destabilizzante” della Guardia costiera e della “milizia marittima” della Cina dopo l’ennesimo incidente avvenuto oggi nel Mar Cinese Meridionale. Lo ha dichiarato il viceammiraglio Alberto Carlos, capo del Comando orientale delle forze armate di Manila, facendo riferimento all’operazione di disturbo di oggi da parte della Guardia costiera cinese nei confronti di quattro navi filippine incaricate di portare rifornimenti al relitto della Sierra Madre, sull’atollo di Second Thomas, utilizzato da anni da Manila come avamposto militare nell’arcipelago delle Isole Spratly. “Nonostante l’azione cinese – ha aggiunto l’ufficiale – i rifornimenti sono stati consegnati alle truppe filippine”. L’episodio era stato già denunciato dalla task force filippina per il Mar Cinese Meridionale, organismo governativo che in un comunicato ha parlato di “disturbo, manovre pericolose e condotta aggressiva” da parte delle imbarcazioni cinesi. La Guardia costiera di Pechino, da parte sua, ha dichiarato di aver monitorato il transito e consegnato avvertimenti a due navi e due motovedette filippine. “La Cina ha una sovranità indiscutibile sulle Isole Nansha (denominazione cinese delle Isole Spratly), compresi l'atollo Second Thomas e le acque adiacenti” e si oppone fermamente al trasporto di “materiali da costruzione illegali” da parte delle autorità filippine, si legge in una nota della Guardia costiera cinese.(Fim)