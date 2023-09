Lombardia: Domenica 10 a Bormio la "pizzoccherata" più lunga d'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenica 10 settembre, a Bormio (So), va in scena la "pizzoccherata" più lunga d'Italia. A partire dalle ore 10, nel centro storico della località turistica della Valtellina, sono previsti numeri da 'record': 800 metri di tavolata, 1.800 commensali pronti, 500 kg di pizzoccheri preparati a mano, 15 ristoranti coinvolti, 750 bottiglie di vino Valtellina Superiore, 15 case vinicole valtellinesi e 150 volontari in campo. Massimo Sertori, assessore regionale agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, parteciperà all'evento e invita tutti "a prendere parte a quello che sarà un appuntamento unico ed eccezionale, all'insegna della tradizione e della buona tavola" (Com)