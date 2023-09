8 Settembre: 80mo anniversario della Difesa di Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Qui combatterono persone di diverse idee politiche che poi hanno costruito la democrazia, la pace, la sicurezza e la prosperità della patria, il parlamento e la costituzione repubblicana", ha detto il ministro Crosetto nel suo intervento durante il quale, nel ripercorrere i tragici fatti di 80 anni fa, ha aggiunto: "Uomini e donne, con coraggio, il giorno in cui lo Stato è crollato e si sono ritrovati con i nemici in casa, non hanno avuto dubbi: hanno continuato a servire la bandiera e la loro patria". "La pace e la democrazia, purtroppo, affondano molto spesso le loro radici nelle tragedie, nelle difficoltà, nelle guerre, negli scontri", ha aggiunto il ministro Crosetto, spiegando che, grazie a quelle gesta di quegli uomini e donne, militari e civili, al coraggio dimostrato da quelle persone, nel momento più buio dello Stato italiano, è nato il futuro di pace che viviamo oggi. (segue) (Com)