Camera: 11 settembre audizioni su settore ittico

- Lunedì 11 settembre, presso la sala ex Agricoltura della Camera, la commissione Agricoltura della Camera, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti interventi per il settore ittico, svolge l'audizione dei seguenti rappresentanti: ore 18, Comando generale del corpo delle capitanerie di porto; ore 18:30, Federpesca, Associazione nazionale piccoli imprenditori della pesca (Anapi pesca) e, in videoconferenza, Alleanza delle cooperative italiane - Coordinamento pesca. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio.(Com)