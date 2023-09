Germania-Italia: a Berlino delegazione dell’unione interparlamentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione della sezione di amicizia bilaterale Italia-Germania dell’unione interparlamentare è stata in visita a Berlino. La visita, che si conclude oggi, è la prima nella nuova composizione della sezione successiva alle elezioni politiche dello scorso settembre. “La diplomazia e il dialogo interparlamentare – ha detto l’ambasciatore d’Italia a Berlino, Armando Varricchio – contribuisce in modo significativo al partenariato tra Italia e Germania, quale elemento chiave delle nostre rispettive politiche estere e fonte di sempre nuove sinergie. La visita della sezione di amicizia Italia-Germania offre l’opportunità per riaffermare la solidità delle nostre relazioni bilaterali e avere uno scambio di vedute sulle principali questioni di comune interesse.” La delegazione, guidata dal presidente della sezione di amicizia Giangiacomo Calovini, è composta da Beatriz Colombo, Alessandra Maiorino, Simona Flavia Malpezzi, Federica Onori, Roberto Pella e Dieter Steger. Nel corso della missione a Berlino, la delegazione ha incontrato al Bundestag il presidente della commissione Economia Michael Grosse-Broemer e la presidente della commissione Difesa Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Sono poi seguiti incontri con il ministro di Stato agli Affari esteri, Anna Luehrmann, con rappresentanti del Consiglio consultivo permanente (Staendiger Beirat) e con Axel Schaefer, presidente del gruppo parlamentare di amicizia italo-tedesco. La missione della delegazione si è conclusa con una visita all’Euref Campus di Berlino, importante nucleo di ricerca e innovazione che ospita oltre 150 imprese, istituzioni e start-up attive nei settori dell’energia, della mobilità e della sostenibilità. (Geb)