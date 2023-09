Imprese: E-Distribuzione avvia progetto Edge, utenti diventano fornitori con servizi di flessibilità locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E-Distribuzione avvia in Italia il progetto pilota Edge (Energia da risorse distribuite per la gestione della rete di E-Distribuzione), già approvato dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), e diventa uno dei primi distributori in Europa e in Italia a inaugurare il mercato dei servizi di flessibilità locale, permettendo agli utenti di contribuire al funzionamento efficiente, affidabile e sicuro della rete di distribuzione e alla pianificazione ottimale del suo sviluppo. Nell’ambito del progetto, E-Distribuzione - riferisce una nota - attraverso gare pubbliche e per le esigenze dell’anno 2024, potrà acquisire dagli utenti dotati di adeguati requisiti tecnici i cosiddetti servizi di flessibilità locale. Questi servizi saranno erogati da diverse categorie di utenti che, grazie ad una remunerazione, moduleranno il proprio comportamento energetico variando per un determinato periodo di tempo la potenza elettrica consumata o prodotta in risposta a specifiche richieste del Sistema elettrico. In questo modo gli utenti contribuiranno a migliorare la resilienza delle infrastrutture di distribuzione e a risolvere eventuali congestioni di rete. Le gare indette da E-Distribuzione si rivolgeranno a molteplici tipologie di utenti: sia consumatori che produttori di energia, sia clienti industriali, commerciali e domestici, nonché reti di ricarica di veicoli elettrici e sistemi di accumulo capaci, singolarmente o in forma aggregata, di variare il proprio comportamento elettrico secondo i requisiti minimi richiesti. (segue) (Com)