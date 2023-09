Imprese: E-Distribuzione avvia progetto Edge, utenti diventano fornitori con servizi di flessibilità locale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I servizi di flessibilità assicureranno molteplici vantaggi: renderanno innanzitutto protagonisti i clienti, garantendo la possibilità di avere un ritorno economico per la loro capacità di modulare i consumi e la produzione; in secondo luogo contribuiranno a un’efficiente gestione della rete, supportando la produzione da fonti rinnovabili e le nuove modalità di produzione e consumo, come le Comunità energetiche. E-Distribuzione acquisirà tali servizi attraverso procedure di mercato. Le prime gare per la fornitura dei servizi di flessibilità saranno indette nelle province di Benevento, Cuneo, Foggia e Venezia. Gli utenti interessati e in possesso degli adeguati requisiti tecnici potranno registrarsi e candidarsi a partecipare singolarmente o in forma aggregata attraverso la piattaforma Piclo Flex, selezionata da E-Distribuzione per la gestione delle procedure di gara. Il 12 settembre, attraverso un webinar dedicato, E-Distribuzione illustrerà nel dettaglio l'articolazione del progetto Edge e le modalità di partecipazione alle gare. Il progetto Edge rientra nel quadro dei progetti pilota previsti da Arera per l’implementazione delle direttive Eu sui mercati elettrici. (Com)