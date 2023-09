Speciale energia: Milano, Pase (Lega), restrizioni Area B, Sala punisce cittadini senza auto nuova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla mozione presentata del gruppo Lega contro le nuove restrizioni previste dal Comune di Milano per Area B – testo che sarà discussa nell'Aula del Consiglio regionale il prossimo martedì 12 settembre – è intervenuto il Consigliere regionale della Lega Riccardo Pase, vicepresidente della Commissione 'Ambiente, energia e clima' al Pirellone. "La sinistra milanese guidata dal sindaco Beppe Sala punisce ancora i cittadini, residenti a Milano e no, che non possono permettersi un'auto nuova. Infatti, i possessori di un'auto a gasolio Euro 4 e 5 o a benzina Euro 2 vedranno ridursi dal 1° ottobre gli ingressi nel capoluogo lombardo". (Com)