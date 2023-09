Speciale energia: Ue, commissione Industria dell'Eurocamera approva mandato negoziale su legge materie prime critiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Industria, ricerca e energia del Parlamento europeo (Itre), ha adottato il mandato negoziale sulla proposta di risoluzione sul regolamento proposto dalla Commissione europea sulle materie prime critiche, il Critical Raw Materials Act. La proposta adottata dalla commissione del Parlamento Ue con 53 voti a favore, uno contrario e 5 astenuti, mira a consentire all'Europa di accelerare verso la sovranità e la competitività europea, con un ambizioso cambio di rotta. Il testo adottato, si legge in una nota dell'Eurocamera, "ridurrà la burocrazia, promuoverà l'innovazione lungo l'intera catena del valore, sosterrà le Pmi e incentiverà la ricerca e lo sviluppo di materiali alternativi e di metodi di estrazione e produzione più rispettosi dell'ambiente". Il testo sottolinea inoltre "l'importanza di garantire partenariati strategici tra l'Ue e i Paesi terzi per le materie prime critiche, al fine di diversificare l'approvvigionamento dell'Ue, su un piano di parità, con vantaggi per tutte le part". Il documento, mira ad aprire quindi la strada a partenariati a lungo termine con il trasferimento di conoscenze e tecnologie, la formazione e l'aggiornamento professionale per nuovi posti di lavoro con migliori condizioni lavorative e di reddito, nonché l'estrazione e la lavorazione secondo i migliori standard ecologici nei Paesi partner. (Beb)