Speciale energia: Eni, collocato con successo prestito obbligazionario convertibile sustainability-linked

- Eni annuncia in una nota di aver collocato con successo un’offerta per un valore nominale complessivo di un miliardo di euro di obbligazioni convertibili senior unsecured sustainability-linked. Le obbligazioni saranno convertibili in azioni ordinarie Eni acquistate nell’ambito del piano di acquisto di azioni proprie approvato dalla Assemblea degli azionisti del 10 maggio 2023. Le obbligazioni avranno una durata di sette anni, saranno emesse ad un prezzo pari al cento per cento del loro valore nominale e pagheranno una cedola annuale del 2,95 per cento. Il prezzo di conversione sarà di 17,5513 euro, rappresentante un premio del 20 per cento sopra il prezzo di riferimento di 14,6261 euro, determinato come prezzo medio ponderato (Volume weighted average price o Vwap) delle azioni ordinarie Eni rilevato sul mercato regolamentato di Borsa Italiana nella giornata odierna tra il momento di avvio delle contrattazioni e la fissazione dei termini economici del collocamento. Le obbligazioni saranno collegate al conseguimento dei target di sostenibilità relativi a emissioni nette di gas serra (Scope 1 e Scope 2) associate alle operazioni Upstream e alla capacità installata per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, secondo le modalità previste nei termini e condizioni delle obbligazioni. Le obbligazioni sono state collocate presso investitori qualificati e hanno ricevuto ordini per circa 2,8 miliardi di euro principalmente da Regno Unito, Francia e Svizzera. Il regolamento delle obbligazioni avverrà il 14 settembre 2023. (Com)