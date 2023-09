Venezia: Comune sottoscrive accordo con Università Ca' Foscari per master in Management dei servizi di polizia locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta del Comune di Venezia ha dato il proprio via libera all'accordo di collaborazione tra l'Università Ca' Foscari e la polizia locale per la creazione di un master in Management dei servizi di Polizia locale. "Si tratta di un accordo di notevole importanza, che coinvolge un'istituzione prestigiosa come l'Università Ca' Foscari, che attribuisce una notevole rilevanza alla formazione specializzata dei nostri ufficiali – ha commentato l'assessore alla Sicurezza, Elisabetta Pesce -. Questa collaborazione rappresenta, inoltre, il primo programma di master congiunto tra un Comune e un'istituzione accademica. Il Comune di Venezia ha costantemente dedicato grande attenzione alla formazione dei suoi operatori, soprattutto considerando l'ambiente altamente operativo e specializzato in cui operano, dai laboratori di polizia scientifica, alla videosorveglianza , alla gestione della città tramite la Control Room. Oggi - ha concluso - grazie anche a nuove assunzioni il Corpo della Polizia locale vede la presenza di tanti giovani molto preparati. Un ringraziamento speciale al comandante generale Agostini per l'ennesimo, pregevolissimo e lungimirante, lavoro svolto". (Rev)