Governo: Casellati, risponde con i fatti ai problemi dell’Italia

- In Consiglio dei ministri "abbiamo approvato provvedimenti per il rilancio del Mezzogiorno e il contrasto alla criminalità e al disagio giovanile. La conferma che questo governo è in grado di rispondere con i fatti ai problemi dell’Italia. Interventi come l’istituzione della zona economica speciale unica e il decreto legge Caivano contengono misure che sosterranno lo sviluppo economico del Sud e forniranno nuovi strumenti per garantire legalità e sicurezza nelle aree più a rischio del Paese". Lo scrive su Twitter il ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Elisabetta Casellati. (Rin)