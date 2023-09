Olimpiadi 2026: Sala, Palasharp in vendita o affidato a bando di gara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Palasharp "possiamo metterlo in vendita o rifare una gara che lo affidi in gestione". Lo ha detto il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, rispondendo a margine della presentazione della campagna globale "Healthy Lungs For Life" sul futuro del Palasharp, che avrebbe dovuto ospitare le gare olimpiche di Milano-Cortina 2026 e ora sono in uno stato di abbandono. "Abbiamo considerato a farlo rientrare in ottica olimpica, che significa tempi stretti e caratteristiche di costruzione e gestione particolare, lo sviluppatore non ci stava. Io penso che con un profilo diverso si potrà provare ad affidarlo a qualcuno" ha concluso Sala. (Rem)