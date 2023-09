Campania: Pisacane (Italia di centro) su numero chiuso Medicina, nessun giovane deve andare via per inseguire i sogni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abolire il test di accesso a Medicina affinché nessuno studente debba scegliere di andare a studiare all’estero per inseguire il proprio sogno. Nell’Aula del Consiglio regionale della Campania arriva la testimonianza del consigliere di Italia di Centro Raffaele Maria Pisacane, laureato in Medicina e Chirurgia. “Ero un giovane studente, affrontai test in Medicina. Vissi un incredibile disagio per le domande, e non sapendo ancora di avere superato i test dissi a mio padre che sarei andato a studiare medicina a Tirana, in Albania. Questo non deve accadere più”, ha dichiarato Pisacane anticipando il suo voto favorevole all’accoglimento della delibera di Giunta sull’abolizione del numero chiuso. “Questo è un disegno di legge, chiaro puntuale. Facciamo le cose perbene, l’argomento è delicato e servirà tempo ma è giusto partire perché le cose possano cambiare in meglio”, ha concluso. (Ren)