Bosnia: Sattler, Alto Rappresentante ha tutto diritto di viaggiare liberamente nel Paese

- L'Alto rappresentante della comunità internazionale in Bosnia Erzegovina Christian Schmidt ha tutto il diritto di viaggiare liberamente nel territorio del Paese. Lo ha affermato l'ambasciatore dell'Ue in Bosnia Erzegovina, Johann Sattler, in risposta alle ultime dichiarazioni del presidente dell'entità serba del Paese balcanico (Repubblica Srpska), Milorad Dodik, il quale ha minacciato di vietare l'ingresso a Schmidt nel territorio dell'entità poiché secondo il leader serbo il funzionario "non ha il mandato come Alto rappresentante" e "non è stato nominato nel Consiglio di sicurezza dell'Onu come è avvenuto con i suoi predecessori". "L'Alto rappresentante è un funzionario nominato dalla comunità internazionale e ha tutto il diritto di viaggiare liberamente all'interno della Bosnia Erzegovina. Queste dichiarazioni non solo incoraggiano ulteriori divisioni, ma rappresentano una retorica incendiaria che condanniamo in ogni caso", ha affermato Sattler, secondo quanto riporta l'emittente "N1".(Seb)