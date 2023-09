Francia: Parigi ritira riconoscimento a presidente Autorità palestinese per "giustificazione sterminio ebrei"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca di Parigi Anne Hidalgo ha ritirato la Medaglia Grand Vermeil, il più importante riconoscimento della città di Parigi, al presidente dell'Autorità nazionale palestinese, Mahmoud Abbas, noto anche come Abu Mazen, per "aver giustificato lo sterminio degli ebrei d'Europa". Lo ha reso noto il comune di Parigi, che ha inviato una lettera ad Abbas per informarlo della decisione. "Le frasi che ha pronunciato sono contrarie ai nostri valori universali e alla verità storica della Shoah", si legge nella lettera. In un discorso pronunciato in Cigiordania a fine agosto, Abbas ha affermato che Hitler "non ha ucciso gli ebrei perché erano ebrei", sostenendo che “combatteva gli ebrei perché erano usurai e legati ai soldi”. (Frp)