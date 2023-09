Veneto: Martella (Pd), interrogazione a Piantedosi su bar di Cerea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È apologia di fascismo. Con queste parole Andrea Martella, senatore e segretario regionale veneto del Partito democratico, ha commentato la vicenda che vede coinvolto un bar, in provincia di Verona, dove sugli scontrini è rappresentato il volto di Benito Mussolini. "Diffondere in qualsiasi modo l'ideologia fascista in Italia è un reato. Punto - ha dichiarato Martella -. Il bar di Cerea, in provincia di Verona, che emette scontrini con il volto di Benito Mussolini va sanzionato e deve essergli impedito di proseguire in una pratica che si configura come apologia del fascismo. Ieri ho presentato al ministro dell'Interno Piantedosi un'interrogazione a risposta orale per chiedere se fosse a conoscenza di quanto riportato dai media regionali e nazionali e quali iniziative intenda promuovere per quanto di competenza, per verificare l'eventuale la violazione della normativa vigente considerati gli espliciti e ostentati richiami al fascismo". (Rev)