Campania: Nappi (Lega), favorevoli ad abolizione numero chiuso Medicina, De Luca primo del secondo giro

- La Lega conferma nell'Aula del Consiglio regionale della Campania il voto a favore del decreto per l'abolizione del numero chiuso in Medicina, rivendicane la battaglia. "Siamo contenti che anche il presidente De Luca, al di là dei soliti toni trionfalistici e di protagonismo, si sia accorto della necessità di cambiare la legge rispetto all'accesso degli studenti a Medicina", ha dichiarato il capogruppo della Lega Severino Nappi, anche a nome del gruppo Lega nel Consiglio regionale della Campania. "Si tratta di una battaglia che la Lega combatte da sempre e che è in cima all'agenda del Governo di centrodestra. Ma come spesso capita, De Luca anche questa volta si conferma il primo del secondo giro”, ha concluso. (Ren)