Speciale energia: Gusmeroli (Lega), no a date capestro che colpiscono famiglie e imprese, risolto stop Euro 5

- "Grazie all'intervento della Lega e alla Maggioranza di Centrodestra è stato scongiurato un grave danno per migliaia di Famiglie e attività economiche piemontesi". Lo sottolinea Alberto Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive alla Camera, deputato leghista del Novarese e Vco, a proposito dello stop al blocco degli Euro 5 in Piemonte a partire dal 15 Settembre. "Questi sono i risultati del fare e del buonsenso. Come già avevo scritto il 24 agosto, non si può pensare di calare con date capestro sulla quotidianità delle persone, senza incentivi e senza dare loro il giusto tempo di organizzarsi. Ringrazio il Governo, i ministri Salvini, Pichetto Fratin e Fitto nonché il Presidente della Regione Piemonte Cirio e assessore regionale Marnati, per aver risolto un problema che rischiava di creare danni enormi a famiglie e imprese. La sostenibilità ambientale va perseguita, ma Bruxelles rispetti le specificità dei singoli territori e tenga conto anche della sostenibilità economica, sociale e umana delle istanze che propone". (Rin)