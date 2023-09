Speciale energia: Zangrillo, grazie a Pichetto, intervento governo scongiura blocco Euro5 diesel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Difendere l'ambiente non vuol dire mettere in difficoltà famiglie e lavoratori con misure inique e demagogiche. Bene ha fatto il governo a intervenire per scongiurare il blocco dei diesel Euro5 in Piemonte". Lo afferma il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, senatore e coordinatore di Forza Italia in Piemonte. "Ringrazio il ministro dell'Ambiente, il nostro Gilberto Pichetto, che è riuscito in breve tempo a compiere un intervento fondamentale - aggiunge il ministro Zangrillo -. L'inquinamento dell'aria è una questione importante, perché riguarda la salute dei cittadini, ma sono convinto che per combattere lo smog servano azioni strutturali. Estendere dal 15 settembre il blocco ai diesel Euro5 avrebbe penalizzato migliaia di famiglie, che non possono permettersi di cambiare l'auto, e causato gravissimi danni all'economia del territorio e, in particolare, a tutte quelle categorie per le quali il furgone è uno strumento di lavoro e non solo un mezzo per spostarsi". (Rin)