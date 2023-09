Speciale energia: Zanettin (FI), da Pichetto politica di buonsenso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le regole europee sui temi ambientali "non possono e non devono impattare in modo eccessivo sui cittadini e sul tessuto imprenditoriale. Non possiamo dunque che rivolgere un plauso al ministro Pichetto che, con il decreto approvato dal Consiglio dei ministri, ha scongiurato il rischio reale che ciò accadesse a causa del blocco dei diesel Euro 5 in Piemonte". Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Pierantonio Zanettin. "Il rinvio all'ottobre del 2024 dello stop alla circolazione di tali veicoli è un grande risultato - prosegue il parlamentare -. Forza Italia continuerà a sostenere fortemente una transizione ecologica gestita con buonsenso e gradualità, affinché non venga scaricato sulle spalle di cittadini e imprese un prezzo troppo oneroso". (Rin)