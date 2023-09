Speciale energia: Di Stefano (Udc), bene nuovo regolamento bus turistici Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Approvata in Aula Giulio Cesare la proposta di delibera riguardante le nuove concessioni per i bus turistici. "Questa proposta, proveniente dalla Giunta, è stata ferma per più di un anno, e questo non è certamente un caso". Lo dichiara in una nota Marco Di Stefano, capogruppo Udc-Fi in Assemblea Capitolina. "A tale delibera" spiega Di Stefano "ho fatto una dura opposizione, finché non siamo riusciti a trovare una sintesi con la maggioranza per garantire quegli operatori 'sani', attualmente concessionari a norma di legge regionale per il servizio dei bus turistici, in un futuro bando di concessione". "Si è stabilito che i due terzi dei bus che condurranno i turisti in giro tra le attrazioni storico-artistiche di Roma Capitale nei prossimi anni saranno quelli degli attuali concessionari, quelli che svolgono il loro servizio con regolarità ed efficienza, con mezzi a basso impatto ambientale, mentre il restante terzo sarà messo a gara, per aprire il mercato anche a nuovi operatori. Era un atto di tutela dovuto - aggiunge il consigliere - nei riguardi di coloro che negli anni passati hanno fatto ingenti investimenti nella consapevolezza di essere i titolari della concessione vigente, e soprattutto nei riguardi di quegli operatori che hanno dovuto superare la tremenda crisi economica dovuta alla pandemia di Covid 19. Mi reputo soddisfatto - prosegue Di Stefano - anche per l'accoglimento, da parte dell'Assessore Patané e della maggioranza, di diverse mie proposte migliorative della delibera, in particolare riguardo alla forte azione che l'amministrazione dovrà mettere in campo per impedire la vendita di biglietti dei bus turistici da parte di numerosi personaggi 'organizzati' che stazionano ogni giorno in vie e piazze del centro storico, senza alcuna autorizzazione e dunque nella più completa illegalità, sotto gli occhi di tutti ma senza essere perseguiti, tenendo per sé la maggior parte del ricavato della vendita dei ticket: questa pratica deve essere debellata, e questi 'venditori' non devono più comparire per le strade", conclude il consigliere. (Com)