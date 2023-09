Siria: ventesimo giorno di proteste a Suwayda, migliaia di manifestanti nel centro città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel ventesimo giorno di proteste, migliaia di cittadini della regione di Jabal Al Arab si sono radunati sulla piazza centrale di Al Karama, a Suwayda, capoluogo dell’omonimo governatorato, a maggioranza drusa, del sud della Siria, per chiedere un cambiamento politico in senso democratico e le dimissioni del presidente siriano, Bashar al Assad. Come riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo, i manifestanti chiedono, inoltre, l’instaurazione di un ordinamento politico decentrato e l’applicazione della risoluzione numero 2254, adottata nel 2015 dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che prevede l’avvio di un processo di transizione politica nel Paese. Secondo il Sohr, quella di oggi è la più importante manifestazione da quando, venti giorni fa, ha avuto inizio il movimento popolare pacifico di Suwayda.(Lib)