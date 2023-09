Ue: Consiglio adotta accordo con Albania per invio squadre Frontex ai confini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dell'Ue ha adottato la decisione di firmare un accordo con l'Albania sulle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex). L'accordo consentirà l'organizzazione di operazioni congiunte e l'invio di squadre di gestione delle frontiere di Frontex in Albania, in accordo con le autorità di Tirana. La decisione è stata presa mediante procedura scritta. Lo si apprende da una nota del Consiglio dell'Ue. "La criminalità transfrontaliera e la gestione dell'immigrazione sono sfide importanti sia per i Paesi dell'Ue che per i nostri vicini più prossimi", ha dichiarato Fernando Grande-Marlaska Gomez, ministro degli Interni spagnolo ad interim. Grazie all'accordo, Frontex potrà assistere l'Albania nella gestione dei flussi migratori, nel contrasto all'immigrazione clandestina e nella lotta alla criminalità transfrontaliera. Una volta che il Parlamento europeo avrà dato il suo consenso all'accordo, questo potrà essere concluso definitivamente dal Consiglio. (Beb)