Irlanda: Commissione Ue riceve prima richiesta pagamento Pnrr

La Commissione europea ha ricevuto la prima richiesta di pagamento del Pnrr irlandese per un totale di 323,8 milioni di euro nell'ambito dello Strumento di ripresa e resilienza. Lo si apprende da una nota della Commissione Ue. Questa prima richiesta di pagamento riguarda 36 tappe e cinque obiettivi che riguardano numerosi investimenti, ad esempio nel settore dell'occupazione e delle competenze attraverso un programma di tirocinio, un programma per le competenze verdi e il rafforzamento delle capacità delle università tecnologiche. Gli investimenti riguardano anche la transizione digitale, attraverso la digitalizzazione della pubblica amministrazione e la connessione delle scuole alla rete a banda larga. Per quanto riguarda la transizione verde, essi riguardano la preparazione e l'avvio dei lavori per la riabilitazione delle torbiere, l'elettrificazione del trasporto pubblico a Cork, gli investimenti per l'efficienza energetica degli edifici pubblici e l'aggiornamento degli impianti di trattamento delle acque reflue.