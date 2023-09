Irlanda: Commissione Ue riceve prima richiesta pagamento Pnrr (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La richiesta di pagamento comprende anche una serie di riforme, tra cui il sostegno alla decarbonizzazione con una riforma della tassazione sul carbonio, la riduzione degli ostacoli normativi all'imprenditorialità con l'introduzione di un "test Pmi" per la nuova legislazione, nonché la lotta al divario digitale e il miglioramento delle competenze digitali, ad esempio con l'attuazione di una nuova strategia digitale per le scuole e la fornitura agli studenti svantaggiati di attrezzature Tic. Il piano complessivo di ripresa e resilienza dell'Irlanda sarà finanziato con 914 milioni di euro di sovvenzioni. I pagamenti nell'ambito del Rrf si basano sui risultati e sono subordinati all'attuazione da parte dell'Irlanda degli investimenti e delle riforme delineati nel suo piano di ripresa e resilienza. La Commissione valuterà ora la richiesta e trasmetterà al Comitato economico e finanziario del Consiglio la sua valutazione preliminare sul raggiungimento da parte di Dublino delle tappe e degli obiettivi richiesti per questo pagamento. (Beb)