Sardegna: adottare un angolo dell'Isola, l'innovativo progetto di Mannos

- Adottare una pecora per produrre il proprio formaggio, un campo di grano per realizzare farine esclusive, un alveare per ricevere un miele unico o un filare di vigna per vinificare il proprio vino. Da oggi coltivare un angolo di Sardegna tutto l’anno è possibile con “Mannos - From the Land of Longevity”: un progetto che valorizza le produzioni locali e i piccoli giovani produttori artigianali e, nel contempo, promuove uno stile di vita sano, genuino, e soprattutto autentico, sulle orme degli antenati e dei “grandi”, come in lingua sarda suggerisce appunto il duplice significato di “mannos”. Il sito, raggiungibile su mannos.it, disponibile anche in versione inglese, nasce dal sogno coltivato da Maria Giovanna Carta, consulente aziendale originaria di Olbia, laureata in Economia e Commercio all’Università Cattolica di Milano. La professionista, dopo aver lavorato oltre 15 anni tra Milano, Padova e Torino, decide di ritornare nella sua amata Sardegna e, in piena pandemia, inizia a sviluppare l’idea di Mannos per supportare le piccole imprese agricole del territorio e valorizzare le eccellenze enogastronomiche della sua terra, in un modo innovativo e partecipativo coinvolgendo il consumatore all'interno del ciclo di vita del prodotto. “Solo così - dice la startupper - potremo far capire il grande valore delle nostre produzioni tradizionali”. Il progetto viene messo a “terra” dopo un’attenta analisi di mercato, uno scouting rigoroso per creare il portfolio iniziale e la realizzazione della piattaforma digitale; un percorso di avvio supportato anche da Gal Gallura e Promocamera Sassari, che premiano il progetto come uno dei più innovativi e sostenibili. L'obiettivo di Mannos? “Mettere in luce i giovani attori dell'economia emergente: quei piccoli produttori sardi che, con dedizione e amore, creano quotidianamente le gemme enogastronomiche più autentiche dell'isola”, spiega Maria Giovanna. E non solo, “cercare un nuovo modello di sostenibilità economica e sociale che possa mettere in connessione produttore e consumatore, viaggiatore e territorio". (segue) (Rsc)