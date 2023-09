Sardegna: adottare un angolo dell'Isola, l'innovativo progetto di Mannos (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mannos aiuta “a ristabilire il legame tra le persone e la terra generatrice, a coltivare la passione per il proprio territorio e per la Sardegna tutto l’anno, - sia che si tratti di un residente o di un turista che decide di adottare un angolo”. Con l’obiettivo finale di “costruire una comunità digitale Mannos in cui ogni membro è legato all'altro nel rispetto dell’autenticità, della qualità e della sostenibilità di un luogo e dei suoi prodotti, valori sempre più imprescindibili”. Mannos oltre ad offrire le prime 4 adozioni (adotta un alveare, una pecora, un filare di vigna o un campo di grano), che consentono di sostenere l’attività dell’artigiano durante l’anno e ricevere proprie speciali scorte di prodotti direttamente dalla terra con il proprio nome, propone anche esperienze correlate e visite immersive nelle aziende agricole per partecipare dal vivo e sperimentare alcune delle attività durante le principali fasi di produzione (vendemmia, monitoraggio dell’uva e potatura della vite, mungitura e caseificazione, visita agli alveari). Chi adotta su Mannos, oltre a ricevere i prodotti, viene aggiornato sulle varie fasi del ciclo produttivo, può visitare il suo angolo di Sardegna e conoscere il produttore che se ne prende cura. Ogni adozione ed esperienza può essere anche una originalissima idea regalo acquistabile con estrema facilità dalla piattaforma. Sul futuro, iniziare ad accogliere i primi “adottanti” di questo piccolo e grande progetto, espandere la selezione di produttori, adozioni ed esperienze “con gli artigiani dell’isola più in linea con la filosofia di Mannos”, conclude Maria Giovanna Carta. Con il lancio di Mannos.it, lo scorso Agosto, sono partite già le prime adozioni, in particolare sono stati “adottati” i primi alveari nelle campagne di Berchidda e le prime pecore nelle campagne di Olbia, a cui è stata apposta la targhetta con il nome dell' adottante". (Rsc)