- Cina-Venezuela: presidente Maduro inizia oggi visita a Pechino su invito di Xi - Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, inizia oggi una visita di Stato in Cina che durerà fino al 14 settembre, su invito dell’omologo Xi Jinping. Lo ha riferito oggi la portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Hua Chunying. Pechino, ha proseguito la portavoce, "è pronta a lavorare con il Venezuela per far crescere la Associazione strategica integrale di un livello, e contribuire alla promozione della pace e della stabilità nel mondo" nonché alla "salvaguardia dell'equità e della giustizia internazionale". Nella serata di giovedì il parlamento del Venezuela aveva concesso, come richiesto dalla Costituzione, a Maduro il permesso per lasciare il Paese. La missione, ha spiegato il presidente dell'Assemblea nazionale, Jorge Rodriguez, "punta a rivendicare e rafforzare le relazioni diplomatiche ed economiche di entrambe le nazioni, così come consolidare il mondo multipolare che si sta costruendo tra Paesi liberi e sovrani alla ricerca della prosperità dei rispettivi popoli". Rodriguez ha fatto sapere che oltre a Pechino, il presidente ha in agenda spostamenti presso altre città, non specificate, "per soddisfare impegni internazionali in rappresentanza degli interessi della nazione". (segue) (Res)