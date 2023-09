I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Messico: presidenziali, si candida il conservatore "lanciato" da Trump - L'attore e produttore cinematografico Eduardo Verastegui ha presentato la candidatura da indipendente alla presidenza del Messico. Conservatore, con alcuni punti di contatto con l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Verastegui ha detto di aver preso "la decisione più importante della vita" dopo "un periodo di riflessione". "La mia lotta è per la vita, la mia lotta è per la libertà. È venuto il momento di allontanare dal potere quelli di sempre", ha scritto in un messaggio pubblicato sul proprio profilo X (la rete sociale un tempo conosciuta come Twitter). "Il nostro Paese ha bisogno di un nuovo modo di fare politica, per sradicare la corruzione e l'impunità. Siamo ancora in tempo", ha aggiunto Verastegui, la cui candidatura dovrà essere ora confermata dalla raccolta di oltre 967 mila firme in almeno 17 dei 23 Stati del Paese. Una quota che l'aspirante presidente potrebbe raggiungere grazie alle iniziative politiche e culturali sviluppate nel tempo. (segue) (Res)