I fatti del giorno - America latina (5)

- Guatemala: procura attacca segretario generale Osa e difende indagini su partito del presidente eletto - La procura del Guatemala è tornata a difendere le indagini nei confronti del Movimento Semilla, partito del presidente eletto Bernardo Arevalo, oggetto di critiche e allarmi dentro e fuori il Paese. L'ufficio guidato da Consuelo Porras ha pubblicato in rete immagini dell'incontro tra il segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa), Luis Almagro, e il capo della procura anticorruzione (Feci), Rafael Curruchiche, firmatario della richiesta di rimuovere la personalità giuridica al Movimento. "Glielo dico con molto rispetto, segretario, ma a me sembra molto temerario il suo atteggiamento, e lo interpreto come una chiara ingerenza verso il mandato costituzionale che la procura generale ha, di indagare", ha detto Curruchiche nel corso della riunione, tenuta dieci giorni fa per discutere con l'ente panamericano delle presunte infrazioni allo stato di diritto nel Paese centroamericano. Le indagini nei confronti di Semilla proseguiranno, ha detto Curruchiche ricordando che risponde solo "alla Costituzione e alle leggi del Guatemala". (Res)