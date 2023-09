Cina-Ue: stampa, Borrell sarà a Pechino il mese prossimo per dialogo strategico con Wang Yi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, potrebbe recarsi in Cina il prossimo ottobre. Lo rivela il quotidiano edito a Hong Kong "South China Morning Post" sulla base di fonti riservate, ricordando che Borrell è stato costretto a posticipare la missione per ben due volte: prima per una positività accertata al Covid-19, poi per la sparizione dell'ex ministro degli Esteri cinese Qin Gang. Al centro del viaggio, che potrebbe avvenire tra il 9 e il 15 ottobre, ci sarà il dialogo strategico annuale con l'attuale ministro degli Esteri Wang Yi, che fisserà i termini di un vertice a cui parteciperanno il presidente cinese Xi Jinping, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il mese successivo. I funzionari dell'Unione europea prevedono inoltre di incontrare il primo ministro cinese, Li Qiang, a margine del vertice dei G20 che si terrà in India il 9 e 10 settembre, a cui Xi ha deciso di rinunciare senza fornire spiegazioni. Ad anticipare la missione di Borrell in Cina sarà inoltre una delegazione guidata dal commissario europeo per il Commercio, Valdis Dombrovskis, che sarà a Pechino dal 19 al 24 settembre per incontrare il vicepremier responsabile degli affari economici, He Lifeng.(Cip)