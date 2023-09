Ucraina: Dombrovskis, più useremo fondi russi congelati, meno pagheranno i contribuenti Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più l'Unione europea riuscirà a usare i fondi congelati della Russia per la ricostruzione dell'Ucraina, meno i contribuenti europei dovranno pagare per questo. Lo ha detto il vicepresidente esecutivo della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, in una conferenza stampa congiunta a Vinius con il presidente lituano Gitanas Nauseda. "Abbiamo discusso la questione delle sanzioni contro la Russia e la necessità di mantenere la rotta e continuare a fare pressione contro l'aggressore, così come la questione dell'utilizzo dei beni congelati russi per il sostegno e la ricostruzione dell'Ucraina. Questo riguarda anche i beni congelati della Banca centrale russa", ha dichiarato Dombrovskis. "La Commissione europea, insieme all'Alto rappresentante Borrell, ha presentato pochi giorni fa una nota concettuale su come i proventi di tali beni immobilizzati potrebbero essere utilizzati per il sostegno all'Ucraina. Ci aspettiamo quindi una discussione tra gli Stati membri e, auspicabilmente, un accordo sulla strada da seguire, in modo da poter procedere", ha aggiunto il vicepresidente esecutivo della Commissione Ue. "Una cosa è chiara: più utilizziamo i beni russi per sostenere la ripresa dell'Ucraina, meno i contribuenti europei dovranno pagare per questo. E ciò è anche in linea con i principi della giustizia internazionale, secondo cui l'aggressore deve pagare", ha concluso Dombrovskis. (Beb)