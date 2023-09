Auto: Pichetto, elettrico è il futuro, biocarburante è interesse nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’energia elettrica “è il futuro e noi non dobbiamo mettere il tappo a questa evoluzione. Siamo sullo stesso percorso dell’Unione europea, sullo sviluppo dei nuovi veicoli energetici per lo sviluppo sostenibile e per migliorare qualitativamente”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo al Genova Summer School 2023 "Strumenti e modelli per la transizione energetica: le comunità energetiche rinnovabili". "Il biocarburante è un interesse nazionale - ha aggiunto - perché lo produciamo noi". (Rin)