Decreto Caivano: Pallucchi (Forum Terzo settore), prevenzione si fa con cultura e sociale

- Per Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum Terzo Settore, “è su cultura, scuola, educazione e presidi sociali che bisogna prioritariamente concentrare l'attenzione e investire affinché si riesca a prevenire i sempre più diffusi episodi di violenza, ma anche di disagio sociale, tra i giovanissimi. Le misure punitive da sole non bastano, né serve il loro inasprimento”. “Allo stesso tempo, però – prosegue Pallucchi in riferimento al decreto Caivano varato ieri dal Consiglio dei ministri –, bisogna essere consapevoli che la prevenzione necessita di politiche serie e di lungo termine, che facciano leva anche sul contributo che il Terzo settore dà e può continuare a dare alla costruzione di una socialità positiva, di relazioni sane e di senso". (segue) (Rin)