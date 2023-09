Trasporti: Artusa (St), Diego Astori è il nuovo vicepresidente del sindacato degli Ncc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' con grande piacere che ho appreso della disponibilità di Diego Astori ad assumere la carica di Vicepresidente di Sistema Trasporti a capo del comparto bus turistico. Sono certo che metterà a disposizione di tutta la categoria il suo entusiasmo e le sue competenze nonché quelle di tutto il Gruppo Zani". Lo si legge in una nota Francesco Artusa, presidente di 'Sistema Trasporti', associazione per il trasporto privato di Ncc e bus turistici. "Continueremo dunque con ancora maggiore forza e autorevolezza a portare avanti le battaglie identitarie di Sistema Trasporti in ambito di bus turistico come quella sul carburante professionale sgravato dalle accise e quella relativa alle misure per risolvere la problematica della carenza di autisti. Ringrazio Marco Perico per il lavoro svolto negli ultimi anni e dò un caloroso benvenuto a Diego con un augurio di buon lavoro", conclude Artusa. "Ho deciso di mettermi a disposizione della categoria perché non potevamo più stare a guardare una deriva che abbiamo il dovere di interrompere. Ordinanze fantasiose con cui si blocca la nostra attività in piena stagione turistica e senza nemmeno valutazioni di impatto ormai stanno diventando una consuetudine in tutta Italia. Poi c'è la burocrazia insostenibile che non consente di formare autisti in tempi ragionevoli e il carburante alle stelle gravato delle accise a differenza delle altre nazioni europee. Serve una reazione forte e ho deciso di scendere in campo in prima persona e con la piena collaborazione di tutto il Gruppo Zani", ha spiegato invece Diego Astori nuovo vicepresidente dell'associazione. "Abbiamo scelto ST perché è una Associazione in crescita e strutturata, ma al tempo stesso giovane e libera da condizionamenti politici - conclude -. La categoria deve tornare protagonista e con essa il lavoro indispensabile che svolgiamo per la crescita del turismo e della mobilità. Lavorando insieme potremo raggiungere quei minimi obiettivi senza dei quali, è a rischio la sopravvivenza dell'intero comparto". (Com)