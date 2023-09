Serbia: ministra Energia firmerà due memorandum con società mineraria cinese Zidjin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Energia della Serbia Dubravka Djedovic firmerà domani due memorandum d'intesa che prevedono nuovi investimenti nel Paese balcanico da parte della società mineraria cinese Zidjin. Lo ha annunciato il dicastero di Belgrado secondo cui i progetti, che riguardano la miniera di rame e oro Cukaru Peki di Bor, saranno firmati alla conferenza sugli investimenti "One China One Serbia", che si terrà nell'ambito della 23ma Fiera internazionale degli investimenti e del commercio, China International Fair for Investment and Trade (Cifit) di Xiamen, dove la Serbia è ospite d'onore. (Seb)