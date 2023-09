Roma: Rocca (Fd'I), giunta Gualtieri cambi idea su ex Tmb Salario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione capitolina Trasparenza di oggi è stata convocata per fare chiarezza sul nuovo progetto presentato da Ama per il recupero dell'area dell'ex Tmb Salario, poiché "abbiamo appreso solo attraverso gli organi d’informazione, che è emersa la volontà di creare un nuovo impianto industriale per il trattamento dei materiali derivanti dallo spazzamento e della pulizia delle caditoie". Lo afferma in una nota il presidente della commissione Trasparenza di Roma, Federico Rocca. "Viene accantonata anche l’ipotesi di demolire il vecchio Tmb, mentre per la realizzazione del parco sono ancora in alto mare in attesa di un accordo con l’Università di Roma Tre per realizzare un progetto di riqualificazione che però ancora non c’è così come non ci sono i fondi - prosegue Rocca -. Quindi ai cittadini e a tutte le attività che per anni hanno convissuto con il Tmb Salario per ora sarà regalato entro il secondo trimestre del 2025 un nuovo impianto per il trattamento e il recupero dei rifiuti, per ora il parco può aspettare anche perché a 5 anni dall’incendio l’amministrazione sta ancora eseguendo le indagini di analisi dell’area. Non è questa la risposta che il territorio si attendeva dopo anni di inquinamento ambientale e soprattutto non è in questo modo che ci si confronta e si dialoga con i cittadini. Il mio auspicio è che la giunta Gualtieri .- conclude Rocca - si fermi e riveda questa ipotesi, poiché i quartieri che hanno già dato molto alla causa dei rifiuti di Roma, ora meritano attenzione e risposte di tutela e salvaguardia ambientale e non nuovi impianti". (Rer)