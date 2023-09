Casa: Fontana, su affitti brevi serve regolamentazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con i provvedimenti sugli affitti brevi "la scelta che è stata fatta" è cercare "di dare una regolamentazione e trovare uno spazio che non vada a incidere sugli interessi di altre categorie e che soprattutto non crei confusione all'interno degli immobili". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, rispondendo a margine della presentazione della campagna globale "Healthy Lungs For Life", in merito alla stretta del governo sugli affitti brevi, provvedimenti proposti dal ministro del turismo Daniela Santanchè per contrastare l'emergenza abitativa. Il presidente di Regione Lombardia ha ricordato che "cambi troppo rapidi rischiano di creare situazioni insostenibili anche per chi abita in quelle case". Il caso degli affitti brevi al centro delle discussioni si legano a "realtà nuove che hanno bisogno di una regolamentazione. Non possono essere lasciate così alla libertà assoluta", ha concluso Fontana. (Rem)