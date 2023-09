Sanità: da oggi a Treviso Patient Advocacy Camp per le associazioni di cittadini e pazienti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’Altems riconosce da anni il valore delle associazioni pazienti all’interno dei contesti decisionali e nei processi di Health Technology Assessment (Hta) – dice il professor Americo Cicchetti, Ordinario di Organizzazione alla Facoltà di Economia dell’Università Cattolica e direttore dell’Alta Scuola - Il valore da essi rappresentato è stato fin dal 1978 un punto di forza per il Servizio Sanitario Nazionale e come studiosi siamo certi che tale visione sia sempre più fondamentale per i decisori istituzionali, così come sarà evidente nella ricerca che verrà presentata oggi". "Vogliamo essere un osservatorio permanente a supporto del mondo delle associazioni civiche che operano in sanità, sia per renderlo più consapevole e più forte, sia per aiutare a rappresentare alle istituzioni e agli altri stakeholder il capitale sociale da esso prodotto ogni giorno a sostegno dei più deboli e in generale della sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale – aggiunge la dottoressa Teresa Petrangolini, direttrice del Patient Adovocacy Lab dell’Altems - Non basta riconoscerne il valore: esso va favorito creando spazi di dialogo e partecipazione, come recita l'art.118 della Costituzione sulla sussidiarietà orizzontale". (segue) (Com)