Libano: l’Unesco e l’Italia riqualificano la Valle di Qadisha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unesco e l'Italia hanno unito le forze per riqualificare e sviluppare la Valle di Qadisha, nel nord del Libano, patrimonio mondiale dell’Unesco dal 1998. Lo ha riferito l’agenzia di stampa libanese “Nna”, ricordando che con un contributo di 500 mila euro dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics), sono stati riscoperti i sentieri storici di Hadchit, Hasroun e Mazraat el Nahar, mentre i monasteri sono stati restaurati. Lo scorso 6 settembre, si è svolto un evento in occasione dell’inaugurazione dei monasteri e alla presenza del patriarca maronita Bechara al Rai, dei ministri uscenti del Turismo e della Cultura, Walid Nassar e Mohammad Mortada, dell'ambasciatrice d’Italia in Libano Nicoletta Bombardiere e della direttrice dell'ufficio regionale Unesco a Beirut Costanza Farina. (segue) (Lib)