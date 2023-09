Libano: l’Unesco e l’Italia riqualificano la Valle di Qadisha (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- In questa occasione, l’ambasciatrice ha ringraziato "tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto, ovvero l’Aics e l’Unesco, in coordinamento con il ministero della Cultura libanese e in collaborazione con il patriarcato maronita e i sindacati municipali", aggiungendo che "il progetto prevede la riabilitazione di numerosi sentieri della valle, il restauro del patrimonio monumentale e dei siti archeologici e religiosi, nonché la diffusione delle competenze relative alle tecniche di restauro agli esperti libanesi locali". "L'Italia è il Paese con il maggior numero di siti patrimonio dell'umanità Unesco nel mondo e il secondo contributore assoluto dell’Unesco a livello internazionale, ecco perché la partecipazione dell'Italia alla preservazione del patrimonio culturale è stata e rimane la pietra angolare della nostra visione internazionale", ha spiegato l’ambasciatrice, indicando che in Libano "continuiamo a proteggere il ricco e diversificato patrimonio libanese dal passato al presente, tra cui i più importanti sono la riabilitazione del seminterrato del Museo nazionale di Beirut, la riapertura del Museo Sursock, il restauro dei siti archeologici di Tiro e Sidone, nel Libano meridionale e il restauro del Tempio di Giove a Baalbek”. (segue) (Lib)