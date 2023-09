Libano: l’Unesco e l’Italia riqualificano la Valle di Qadisha (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La diplomatica ha spiegato che "guardando al futuro, altri progetti sono in cantiere, tra cui l'iniziativa di riabilitare la vecchia stazione ferroviaria Mar Mikhael (a Beirut), in collaborazione con il ministero della Cultura libanese, il Programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani (Unhabitat) e l’Unesco, lanciato pochi mesi prima”. “La tutela del patrimonio culturale, in collaborazione con le istituzioni libanesi centrali e locali, i ministeri della Cultura e del Turismo, e con la lunga esperienza e competenza dell’Unesco, diventa un volano per lo sviluppo delle comunità locali, attraendo la sostenibilità del turismo e diffondendo la sostenibilità sociale ed economica benefici in modo più completo, in tutto il paese", ha affermato Bombardiere, concludendo che "la conservazione del patrimonio rimane una responsabilità e un dovere di tutti noi nei confronti dell'umanità. Questo è particolarmente vero per la regione del Mediterraneo, che ospita il maggior numero di siti archeologici Unesco e che è più vulnerabile di altre a fattori quali l’impatto del cambiamento climatico e i disagi causati da conflitti e crisi”. (Lib)