Algeria: ministro dell'Industria, via libera a Opel e Jac per produrre automobili in loco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state sbloccate le lettere di credito alle case automobilistiche Opel e Jac con l'obiettivo di importare e produrre automobili in Algeria. Lo ha detto il ministro dell'Industria, Ali Aoun, durante una visita alla città di Orano, scortato dall'ambasciatore algerino a Roma, Abdelkrim Touahria. "Sono state consegnate le lettere di credito a Opel e Jac per importare e produrre automobili in Algeria", ha detto Aoun, aggiungendo che "agli importatori di automobili non verrà concesso alcun credito, a meno che non costruiscano fabbriche in Algeria per produrre automobili localmente". Secondo Aoun, Opel e Jac hanno ottenuto lettere di credito e licenze per importare e produrre localmente automobili entro la fine del 2023.(Ala)