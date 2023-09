Energia: emiratina Masdar avvia partnership per investimenti in Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società di Abu Dhabi Masdar ha stretto una collaborazione con Africa50, una piattaforma di investimento, per identificare e ampliare progetti di energia pulita in tutto il continente africano. Masdar ha firmato un accordo iniziale con Africa50 per “colmare” il deficit di finanziamento delle infrastrutture e mobilitare finanziamenti pubblici e privati, ha affermato ieri la società in una nota. "Accogliamo con favore questa importante partnership con Africa50 che porta un attore chiave al tavolo per una transizione energetica inclusiva, equa e giusta", ha affermato Sultan al Jaber, presidente designato della Cop28. "Non vediamo l'ora di lavorare con l'Africa per l'Africa. Il mondo deve continuare a colmare il divario nei finanziamenti per il clima per gli investimenti in energia pulita nel sud del mondo, che è colpito in modo sproporzionato dai cambiamenti climatici", ha affermato Al Jaber, che è anche presidente di Masdar e ministro dell'Industria e delle Tecnologie avanzate. Martedì 5 settembre, gli Emirati Arabi Uniti hanno promesso 4,5 miliardi di dollari per contribuire ad accelerare lo sviluppo di progetti di energia pulita in Africa.(Res)